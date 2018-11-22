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20 يناير.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:59 ص
20 يناير.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 20 يناير المقبل، للنطق بالحكم على 5 متهمين بقتل مواطن علي أثر خلاف مسبق بالبساتين.
 
صدر القرار  برئاسة المستشار  محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
 
وكشف أمر الإحالة الصادر  من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قيام المتهمين "محمد علي، و رشاد علي،  و عباس علي ،و عماد حمدي"، بقتل المجني عليه أحمد غريب عمدا مع سبق الإصرار  أثر خلاف مسبق  شجر بينه وبين المتهم الأول  فعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخرى بيضاء وتوجهوا إلى حيث تواجده،  وما أن ظفروا به حتي اقتسموا الأدوار فيما بينهم فأطق أولهم صوبه عيار ناريا فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
 
 
 

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