وكيل الأزهر: اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل

أشاد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، بالدفعة الجديدة من خريجى مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدا على أن الطلاب وصلوا إلى مرحلة متميزة فى تعلم لغة القرآن، مشيرا إلى أن اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل.

وأضاف خلال كلمته بحفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف ، أن كثيرا ممن ساهموا فى بناء قواعد اللغة العربية لم يكونوا من العرب وان هذه المفارقة لم يوجد مثلها فى الحضارات الأخرى، لافتا إلى أن سيبويه مؤسس اللغة كان من أسرة فارسية وغيره ممن كان لهم فضل على اللغة العربية.

وأوضح وكيل الأزهر أن خريجى المركز يقع على عاتقهم مهمة الحفاظ على اللغة من أجل الدفاع عن الدين، موجها الشكر لكافة العاملين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية‎.