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وكيل الأزهر: اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:52 ص
وكيل الأزهر: اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على تصوير حسام عاطف
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أشاد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، بالدفعة الجديدة من خريجى مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدا على أن الطلاب وصلوا إلى مرحلة متميزة فى تعلم لغة القرآن، مشيرا إلى أن اللغة العربية تتميز بأنها عبقرية ومتعددة الدلائل.
 
 وأضاف خلال كلمته بحفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف، أن كثيرا ممن ساهموا فى بناء قواعد اللغة العربية لم يكونوا من العرب وان هذه المفارقة لم يوجد مثلها فى الحضارات الأخرى، لافتا إلى أن سيبويه مؤسس اللغة كان من أسرة فارسية وغيره ممن كان لهم فضل على اللغة العربية.
 
 وأوضح وكيل الأزهر أن خريجى المركز يقع على عاتقهم مهمة الحفاظ على اللغة من أجل الدفاع عن الدين، موجها الشكر لكافة العاملين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية‎.
 
حضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الدكتور محى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، د. محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية وأمين عام المنظمة ، نواب رئيس جامعة الأزهر ، عمداء الكليات ، وسفراء الدول المعنية.

 


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