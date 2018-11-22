وكالة الطاقة الذرية تدعو بيونج يانج للسماح للمفتشين بمراقبة برنامجها النووى

فيينا (أ ش أ)

دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، كوريا الشمالية إلى السماح للمفتشين بالعودة لمراقبة برنامجها النووى.

وقال أمانو -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكة اليوم الخميس- إن بيونج يانج تحدثت فى سبتمبر الماضى عن إجراءات نزع السلاح النووى بما فى ذلك التفكيك الدائم للمنشآت النووية فى "يونج بيون"- وهو مفاعل يتم فيه إنتاج البلوتونيوم - إلا أنه تم ملاحظة نشاط فى هذه المنشآت، وبدون السماح للمفتشين بالدخول لا يمكن للوكالة تأكيد طبيعة هذه الأنشطة والغرض منها.

ودعا أمانو كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تم طرد مفتشيها فى عام 2009.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول سوف تعقد اجتماعًا تشاوريًا منتظمًا رفيع المستوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، بشأن البرنامج النووى الكورى الشمالى والتعاون فى مجال الضمانات النووية الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن كانج جونج سيك نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والعالمية وماسيمو آبارو رئيس إدارة الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، سوف يرأسان الجولة السابعة من الاجتماع يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الخارجية الكورية الجنوبية :"سيجرى الطرفان، خلال الاجتماع القادم، مناقشات واسعة النطاق حول سبل تحسين فعالية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون فى مجال الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية وغير ذلك من القضايا".

ويُذكر أن سول تجرى مع الوكالة الأممية محادثات رفيعة المستوى منذ عام 2013، وذلك فى إطار الجهود الرامية لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية الثنائية بينهما.

ومن المقرر أن يلتقى آبارو، أثناء زيارته، المبعوث النووى بكوريا الجنوبية لى دو هوو.