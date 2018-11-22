وفد يضم 9 سفراء أفارقة يقوم برحلة نيلية فى أسوان

أستقبل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وفدا دبلوماسيا مكونا من سفراء 9 دول، وهى الكاميرون وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وأنجولا وبوركينا فاسو وناميبيا وتنزانيا، بجانب فريق عمل الإتحاد الإفريقى برئاسة السفير عبد الحميد مزهير، وقاموا برحلة نيلية استكشافية لمعالم الحضارة والثقافة المصرية بأسوان والأقصر فى الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجارى.

ورحب اللواء حازم عزت بالسفراء الأفارقة فى بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور، وخاصة أن أسوان تحمل فى مقوماتها العديد من القواسم المشتركة والتشابه الثقافى والتراثى والشعبى والذى يرتبط بجذوره وانتمائه لإفريقيا تاريخياً وحضارياً وثقافياً.

وأشار حزم عزت إلى أن أسوان أصبحت بحق محوراً دولياً تجارياً ولوجستياً وسياحياً وحلقة اتصال على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال الموانئ البرية والنهرية، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدولية مما ساهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا بشكل عام لتعكس هذه الشرايين الممتدة والنوافذ الجديدة مدى اهتمام مصر حكومة وشعباً بتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع الأشقاء والأصدقاء الأفارقة.

جدير بالذكر بأن برنامج زيارة وفد السفراء الأفارقة لأسوان يشمل معابد إدفو وكوم أمبو وفيله، بجانب زيارة السد العالى، وأيضاً القيام بجولة نيلية، علاوة على الاستمتاع بفقرات فنية فلكلورية لأحد فرق الفنون الشعبية.