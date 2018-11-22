video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد يضم 9 سفراء أفارقة يقوم برحلة نيلية فى أسوان

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 م
وفد يضم 9 سفراء أفارقة يقوم برحلة نيلية فى أسوان جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

أستقبل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وفدا دبلوماسيا مكونا من سفراء 9 دول، وهى الكاميرون وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وأنجولا وبوركينا فاسو وناميبيا وتنزانيا، بجانب فريق عمل الإتحاد الإفريقى برئاسة السفير عبد الحميد مزهير، وقاموا برحلة نيلية استكشافية لمعالم الحضارة والثقافة المصرية بأسوان والأقصر فى الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجارى.

ورحب اللواء حازم عزت بالسفراء الأفارقة فى بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور، وخاصة أن أسوان تحمل فى مقوماتها العديد من القواسم المشتركة والتشابه الثقافى والتراثى والشعبى والذى يرتبط بجذوره وانتمائه لإفريقيا تاريخياً وحضارياً وثقافياً.

وأشار حزم عزت إلى أن أسوان أصبحت بحق محوراً دولياً تجارياً ولوجستياً وسياحياً وحلقة اتصال على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال الموانئ البرية والنهرية، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدولية مما ساهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا بشكل عام لتعكس هذه الشرايين الممتدة والنوافذ الجديدة مدى اهتمام مصر حكومة وشعباً بتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع الأشقاء والأصدقاء الأفارقة.

جدير بالذكر بأن برنامج زيارة وفد السفراء الأفارقة لأسوان يشمل معابد إدفو وكوم أمبو وفيله، بجانب زيارة السد العالى، وأيضاً القيام بجولة نيلية، علاوة على الاستمتاع بفقرات فنية فلكلورية لأحد فرق الفنون الشعبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ثقافة أسيوط تنظم رحلة نيلية لـ200 طفل

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

رحلة نيلية

افريقيا




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة