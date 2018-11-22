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وفاة رئيس المخابرات الحربية الروسية عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:44 ص
وفاة رئيس المخابرات الحربية الروسية عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
كتب محمد جمال
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفاة رئيس إدارة الاستخبارات فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "المخابرات الحربية"، الفريق أول إيجور كوروبوف عن عمر يناهز 63 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية: "توفى رئيس إدارة الاستخبارات التابعة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، فى عامه الثالث والستون، بعد مرض خطير وطويل الأمد".

يذكر أن كوروبوف شغل منصب رئيس إدارة الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فى يناير 2016 بعد وفاة سلفه، إيغور سيرغون بشكل مفاجئ.

وولد كوروبوف فى 3أغسطس 1956، وبدأ الخدمة فى القوات المسلحة فى عام 1973. وتخرج بامتياز من قسم الطيران فى مدرسة الطيران العسكرى العليا، وخدم فى فوج المقاتلات.

فى عام 1985، تخرج من الأكاديمية العسكرية للجيش السوفيتى وخدم فى الهياكل التنظيمية لإدارة الاستخبارات فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية. وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة، واصل كوروبوف خدمته فى هيئة الاستخبارات العامة، حيث حصل على جوائز الدولة، وأعلى درجة من التميز "لقب بطل روسيا".


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