وزير الكهرباء يلقى كلمة مصر فى اجتماع المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى للكهرباء

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة جمهورية مصر العربية فى افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الرابع والثلاثين للمجلس الوزارى العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

تقدم شاكر فى بداية كلمته بالشكر للدكتور كمال حسن على- الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة التي يبذلها والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الانجازات العديدة التي قامت بها أمانة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية خلال الفترة الماضية ، كما قدم الشكر أيضاً للسادة الوزراء أعضاء المكتب والسادة الخبراء الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير وكذلك رحب بمشاركة السادة ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية.

استعرض شاكر خلال كلمته الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من أهمية قصوى نظراً لتوجهات المجلس الوزارى العربى للكهرباء والذى يوليه السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائى الذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.

أكد أن الربط الكهربائى اهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لاقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعى ، وإطار مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة

كما أشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتى وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن، وأضاف أنه سيعرض خلال الإجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية فى يناير 2019.

كما قدم شاكر الشكر لكل من البنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء ن وللصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى على دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لاعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الاقليمى للسوق، والدعم المالى لإقامة المؤتمر الاقليمى لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية. وأيضاً لامانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل هي والسادة خبراء الدول العربية اعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الموقر.

كما أوضح شاكر أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية مشيراً إلى المنتدى العربي الرابع حول "أفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية" بمدينة عمان بالأردن (من 10 إلى 12 أكتوبر 2017). و الذى قامت بتنظيمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأمانة المجلس، والاتحاد العربي للكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفى إطار تنمية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية فسيتم "دمج المعرض التاسع للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربى مع معرض الاتحاد العربى للكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2018 على هامش المؤتمر العام السادس للاتحاد العربى للكهرباء، ندعو السادة الوزراء على حث الشركات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية على تكثيف المشاركة في هذا الحدث.

وفى إطار اعتماد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013 الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بهدف وضع إطار عمل عربي مشترك لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي، وبعد توسيع نطاقه الاستراتيجية لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، فسيتم عرض النسخة النهائية من الاستراتيجية لاعتمادها وفقاً لقرار المجلس والموافقة على عرضها على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية فى يناير 2019 لاطلاقها من قبل القادة العرب .

كما سيتم عرض دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية فى نسخته المحدثة الإصدار الرابع، والشكر موصول للمركز الإقليمـي للطاقـة المتجـددة وكفاءة الطاقة على الجهد المبذول في إعداد وطباعة الدليل.

وأضاف أنه تم إقامة "المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

والمعرض التقنى بدولة الكويت في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2018) تحت شعار" الطاقة المستدامة" الاستثمار – التشغيل – التكنولوجيا" تحت رعاية الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمهندس بخيت شبيب وزير النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت وبتنظيم إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع كل من وزارة الماء والكهرباء بدولة الكويت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ

وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء فى الدول العربية أضاف شاكر أنه سيتم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة للنظر فى اعتمادها.

وفيما يخص الاستمرار بتنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي، سيتم عرض الإجراءات التي تم إتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة الكويت والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في مجال التكييف".

هذا بالاضافة الى أنه سيتم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة وخاصةً التعاون العربى الصينى حيث إستضافت مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة تحت شعار(حزام واحد، طريق واحد، وفرص استثمارية واحدة) في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018) وبرعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كل من الصين والدول العربية، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال خمسة جلسات في مجالات (الكهرباء والربط الكهربائى/ الطاقة المستدامة/ الطاقة النووية/ النفط والغاز الطبيعى/ الفرص الاستثمارات)وسيعرض تقرير ملخص عن المؤتمر.

وفى نهاية كلمته أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أن كان هذا استعراضاً سريعاً لأهم ما تم انجازه فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء والتي تابع تنفيذها المكتب التنفيذي، مقدماً الشكر والتقدير لأمانة المجلس والسادة خبراء الدول الأعضاء على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير والمتابعة المتميزة لأعمال المجلس.