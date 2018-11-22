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وزير الخارجية الأمريكى يهنئ لبنان بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:48 م
وزير الخارجية الأمريكى يهنئ لبنان بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب محمد رضا
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هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لبنان بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال، حيث قال "بالنيابة عن الشعب الأمريكى، أود أن أقدم تهانينا الصادقة لشعب لبنان الذى يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلاله، وتعيد الولايات المتحدة التأكيد على التزامها الدائم تجاه لبنان وشعبه بينما يستمر فى السير نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، "تشيد الولايات المتحدة بالتقدم الاستثنائى الذى أحرزته للحفاظ على استقرار لبنان فى مواجهة العديد من التحديات، نحن نقدر بشكل كبير صداقتنا مع لبنان، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها".

 

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

 

ويحتفل لبنان، اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر، بعيد الاستقلال الـ75، حيث تقدم العروض العسكرية للجيش بحضور الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس البرلمان نبيه برى.

ويأتى احتفال لبنان بعيد الاستقلال فى 22 نوفمبر من كل عام، رغم أن الاستقلال لم يكتمل إلا بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان فى 31 ديسمبر 1946، إلا أن يوم 22 نوفمبر، هو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التى ناضلت ليلة إطلاق سراح رئيس الجمهورية بشارة الخورى، ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح، من الاعتقال صباح 22 نوفمبر عام 1943، وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.

 
 

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