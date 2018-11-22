video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف السابق: اللغة العربية السفينة التى نعتصم بها من التفرق والتشرذم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:19 ص
وزير الأوقاف السابق: اللغة العربية السفينة التى نعتصم بها من التفرق والتشرذم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ،إن  الامة تعيش مرحلة تتعرض فيها لطغيان العامية على اللغة العربية، فحلاوة القرآن الكريم نتذوقه فى حلاوة اللغة العربية ،فاللغة العربية الآن أصبحت السفينة التى نعتصم بها من التفرق والتشرذم، فهى كالمعصم التى نعتصم به من التفرق والتشرذم ،فإذا توحدت اللغة توحد الفكر فهي لغة حضارة وعلم ولغة هوية ذاتية نتمسك بها لا لكي نشقشق بها ألسنتنا.
 
وأضاف خلال كلمته بحفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وذلك لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف،ان هذا الجمع يذكرنى كثيرا بالفترة الأولى فترة النبوة التى بدء بها الإسلام فما أجمل أن نستحضر من هذا الحفل الرائع الذى ينفذ للقلوب قبل أن ينفذ للآذان.
 
حضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة خريجى الأزهر فى بريطانيا تطلق مشروع "ثقافة أنا وأنت" للتعريف بسماحة الإسلام

اليوم.."خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من مركز الشيخ زايد للوافدين

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الاسلامية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة