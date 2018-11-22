وزير الأوقاف السابق: اللغة العربية السفينة التى نعتصم بها من التفرق والتشرذم

كتب لؤى على تصوير حسام عاطف

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ،إن الامة تعيش مرحلة تتعرض فيها لطغيان العامية على اللغة العربية، فحلاوة القرآن الكريم نتذوقه فى حلاوة اللغة العربية ،فاللغة العربية الآن أصبحت السفينة التى نعتصم بها من التفرق والتشرذم، فهى كالمعصم التى نعتصم به من التفرق والتشرذم ،فإذا توحدت اللغة توحد الفكر فهي لغة حضارة وعلم ولغة هوية ذاتية نتمسك بها لا لكي نشقشق بها ألسنتنا.

وأضاف خلال كلمته بحفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وذلك لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف،ان هذا الجمع يذكرنى كثيرا بالفترة الأولى فترة النبوة التى بدء بها الإسلام فما أجمل أن نستحضر من هذا الحفل الرائع الذى ينفذ للقلوب قبل أن ينفذ للآذان.

حضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية.