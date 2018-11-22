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وزيرة التضامن: 88% من مستفيدى تكافل وكرامة سيدات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:20 ص
وزيرة التضامن: 88% من مستفيدى تكافل وكرامة سيدات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، الاجتماعى أن 63% من دعم برنامج  تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين.

 


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التضامن

تكافل وكرامة

سيدات




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