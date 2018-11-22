وزيرة التضامن: 88% من مستفيدى تكافل وكرامة سيدات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، الاجتماعى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين.
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