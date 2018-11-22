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وزيرة التخطيط : لدينا إيمان شديد بوجود كفاءات بالجهاز الإدارى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:44 ص
وزيرة التخطيط : لدينا إيمان شديد بوجود كفاءات بالجهاز الإدارى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أصبح يمثل محفلا عربيا نحتفل به كل سنة بمشاركة كافة الجهات بالمجتمع لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل التنمية المستدامة لمنطقتنا العربية .

واستعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج  عمل "يوم مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، التجربة المصرية التى بدأت منذ 4 سنوات بوضع خطة التنمية المستدامة 2030 والتي انطلقت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابعت السعيد: "بدأنا تنفيذ الرؤية فى 2016  فى وقت كانت تعانى فيه مصر من انخفاض من معدلات النمو وتراجع الاحتياطى النقدى الذى كان وقتها لا يغطى 3 أشهر واردات"، لافتة إلى أن مصر بدأت الرؤية بإصلاح هيكلى لبعض القطاعات فى مقدمتها قطاع الطاقة .

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات جاءت على عدة محاور تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية القائمة فتم إصدار مجموعة من التشريعات من أهمها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار ، فضلا عن إنشاء جهاز واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع رئاسة الوزراء .

وأشارت إلى إجراءات الدولة فى العمل على تهيئة البينة الأساسية من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، قائلة :"مفيش مستثمر هيجى من غير  شبكة طرق قوية".

وأوضحت السعيد أن المحور الثالث فى الاستراتيجية يرتكز على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ، بإنشاء وحدات جديدة وبناء القدرات والاستثمار فى العنصر البشرى والعمل مع الاتصالات على ميكنة الخدمات الحكومية ونشر ثقافة التميز المؤسسى، قائلة :" لدينا إيمان شديد بأن مصر مليئة بالكفاءات فى الجهاز الإدارى ولكننا دائما نسلط الضوء على السلبيات ونحن فى حاجه لتشجيع وإبراز النماذج المتميزة فى الجهاز الإدارى للدولة".

 


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التخطيط

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