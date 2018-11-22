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وزيرة التخطيط: البطالة انخفضت إلى 9.9 % والدولة لديها أولوية بناء الإنسان

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:49 ص
وزيرة التخطيط: البطالة انخفضت إلى 9.9 % والدولة لديها أولوية بناء الإنسان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدلات البطالة انخفضت من 13.2%  ل 9.9 %.

 

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج  عمل "يوم مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، أن خطة الدولة تركز بشكل أساسى على إعطاء أولوية لبناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الحكومة تسعى لخلق مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا سيعظم الاستفادة من أصول الدولة .

 

واقترحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنشاء  مرصد تنموى على مستوى الدول العربية تتبناه جامعة الدول العربية ، مؤكدة استعداد مصر التام للتعاون مع أشقائها العرب بدعم هذا المرصد .

 

 

 

 


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