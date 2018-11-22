وزيرة البيئة: "عدم دمج الأبعاد البيئة بالمشروعات يكلف أولادنا فاتورة عالية"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة تراعى كافة الأبعاد البيئة ودمجها بكل المشروعات التى تنفذها الدولة، قائلة :" لو لم نقم بدمج الأبعاد البيئة فى المشروعات الفاتورة اللى هيدفعها أولادنا هتكون عاليه جدا".

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية ببرنامج عمل "يوم مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية الإثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".

وجاء الافتتاح بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .

ويتضمن برنامج عمل اليوم الختامى "يوم مصر" لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مجموعة من الجلسات التى تناقش عدد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى، وكيفية الحصول على طاقة نظيفة، إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.