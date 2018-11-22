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وزيرة الاستثمار وكبار رجال الأعمال يشاركون بعشاء سفير مصر ببيروت

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:53 م
وزيرة الاستثمار وكبار رجال الأعمال يشاركون بعشاء سفير مصر ببيروت نزيه النجارى سفير مصر بلبنان
رسالة بيروت هانى الحوتى
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أقام نزيه النجارى سفير مصر لدى الجمهورية اللبنانية، حفل استقبال بمنزله ببيروت بمناسبة زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للبنان للمشاركة بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، والذى يعقد الجمعة.
 
 
شارك بالحفل عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين من بينهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، جمال الجارحى رئيس مجموعة الجارحى للصلب، فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عمر الدماطى رئيس مجلس إدارة شركة دومتى للصناعات الغذائية، عبد العليم نوارة رئيس مجموعة المنارة، طارق الجيوشى رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار لمواد البناء، أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، كمال الدسوقى نائب رئيس الغرفة.
 
 
ومن رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد حدرج نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
 
 
وألقى السفير نزيه النجارى كلمة ترحيب بالحضور، أكد فيها أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ولبنان جيدة جدا، إذ تحتل لبنان مرتبة متقدمة بين ترتيب الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، كما أن العلاقات التجارية بين البلدين حجمها كبير ولكن بنحاول زيادتها وتعميقها، مضيفا كما نحاول أن نجذب مستثمرين مصريين للسوق اللبنانية، والتى لديها مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تشكيل الحكومة، وهناك شركات مصرية كبرى قادرة على الاستثمار فى لبنان ودعم الاستثمار بها.
 
 
 

 

 
 

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