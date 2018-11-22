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وزارة الداخلية الفرنسية تدين الاحتجاجات في جزيرة "لا ريونيون"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:57 ص
وزارة الداخلية الفرنسية تدين الاحتجاجات في جزيرة "لا ريونيون" الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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أدانت وزارة الداخلية الفرنسية الاحتجاجات التي اندلعت في جزيرة "لا ريونيون"، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، اعتراضًا على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس أن المتظاهرين اغلقوا الطرق المؤدية إلى مستودعات النفط؛ احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى الحوار لتهدئة التوترات التي نشبت عقب اندلاع احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ووعد بتوفير إعانات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض؛ لكى تتمكن من شراء سيارات صديقة للبيئة، أو تحويل أنظمة التدفئة في منازلهم إلى طاقة نظيفة.

 


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