هالة زايد: صحة المواطن فى عنينا وحريصون على التخلص من فيروس C

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حرص القيادة السياسية على نجاح المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك من خلال تكثيف الجولات على الوحدات التى تقدم الخدمة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، قائلة: "صحة المواطن فى عيوننا".

وأضافت "زايد"، أن الدولة وفرت أحدث الأجهزة الطبية التى تعمل بأحدث التكنولوجيا للقيام بالفحص والمسح الطبى أو التحاليل والإشاعات وتوفر الأدوية بالمجان للمواطن المصرى، وهو ما يدلل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة كلفت الرائدات الريفيات وفرق المسح بمتابعة المرضى الذين تخلفوا عن استكمال الفحص عقب علمهم بإصابتهم بالمرض سواء عن طريق زيارتهم بالمنازل لحثهم على متابعة العلاج والاستمرار ومن خلال الرسائل النصية، مشيرة إلى أنه يتم صرف العلاج للمرضى بالمجان للذين ثبتت إيجابيتهم للمرض.