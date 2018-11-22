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نيويورك تايمز: سباق واشنطن وبكين يدفع دول العالم للانحياز لأحدهم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:13 م
نيويورك تايمز: سباق واشنطن وبكين يدفع دول العالم للانحياز لأحدهم الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن سياسة حافة الهاوية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين فى سباقهم نحو كبح النفوذ العالمى لبعضهم البعض، يضطر الدول الأخرى للانحياز لواحدة من القوتين العظيمتين، مما يضع التعاون المستقبلى بشأن التهديدات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية، فى خطر.

 

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إلى أن المنافسة بين واشنطن وبكين، التى بلغت ساحة ونطاق جديد، تتركز حاليا على الحرب التجارية التى بدءها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هذا العام. لكن التوترات وصلت إلى حدتها بشأن عدد واسع من القضايا العسكرية والدبلوماسية مثل قضية تايوان وبحر الصين الجنوبى والعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.

 

وفى جميع أنحاء العالم، تتسابق الولايات المتحدة والصين لبناء تحالفات أو شراكات وتقويض كل قوى للأخرى. وبرزت المنافسة الشديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى منتدى اقتصادى آسيوى (قمة الاسيان) عندما قام نائب الرئيس مايك بينس بتوجيه انتقادات للرئيس الصينى شي جين بينج. ويهدد النزاع بعرقلة اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر 30 نوفمبر الجارى فى الأرجنتين.

 

وعبرت الولايات المتحدة مرة أخرى عن خيبة أملها، هذا الأسبوع، متهمة الصين بالاستمرار فى الانخراط فى ممارسات تجارية غير عادلة على الرغم من التعريفات التى فرضها ترامب. وقال مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة فى تقرير "لم تغير الصين بشكل أساسى تصرفاتها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار، ويبدو أنها اتخذت بالفعل إجراءات غير معقولة فى الأشهر الأخيرة".

 

 


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