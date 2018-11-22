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نيابة شرق القاهرة ترسل مواد مخدرة خاصة بـ3 متهمين للمعمل الكيميائى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:00 ص
نيابة شرق القاهرة ترسل مواد مخدرة خاصة بـ3 متهمين للمعمل الكيميائى مخدر الفودو - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عزالدين، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس 3 عاطلين بينهم مسجلين مخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لتحديد نوع المخدر.

كانت مباحث قسم عين شمس تمكنت من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بعد ورود معلومات عنهم تفيد باتجارهم فى مخدر الفودو، وأن من بين المتهمين مسجلين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتبين بعد فحص المعلومات صحتها وأن كلا من "محمد.ف" 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "مخدرات"، و"وسام.م" 18 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات"، و"أيمن.م" 17 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم بمنطقة عين شمس.

وبخروج مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 1.106 كيلو، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما، مبلغ مالى 485 جنيها، 2 سلاح ابيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى، من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع.


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