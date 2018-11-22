video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب بريطانيون: المخابرات الداخلية أضاعت فرصا لمنع هجوم مانشستر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:27 م
نواب بريطانيون: المخابرات الداخلية أضاعت فرصا لمنع هجوم مانشستر البرلمان البريطانى
رويترز
إضافة تعليق

قال نواب كبار فى تقرير اليوم الخميس إن جهاز المخابرات الداخلية (إم.آى 5) أضاع فرصا لمنع تفجير انتحارى وقع فى عام 2017 فى حفل للمغنية أريانا جراندى فى مانشستر وأدى لمقتل 22 شخصا.

وشهدت بريطانيا أربعة هجمات شنها متشددون فى 2017 أسفرت عن مقتل 36 شخصا، وهى أسوأ موجة هجمات من حيث عدد القتلى منذ تفجيرات 7  يوليو عام 2005 فى لندن.

وقالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطانى إن هناك عددا من الإخفاقات ارتكبها الذين كانوا يراقبون الانتحاري، وهو البريطاني سلمان عبيدي (22 عاما) المولود لأبوين ليبيين.

وكان عبيدى معروفا لدى جهاز المخابرات الداخلية منذ عام 2014 لكن لم تتم إحالته مطلقا لبرنامج لمكافحة التطرف، كما لم يضع الجهاز قيودا على تحركاته.

وزار عبيدى أيضا شخصا في السجن على صلة بمتطرفين لكن لم تتخذ الشرطة أو المخابرات الداخلية أي إجراء لمتابعة الأمر. وقال دومينيك جريف رئيس اللجنة "ما يمكننا قوله هو أن عددا من الإخفاقات حدث في التعامل مع قضية سلمان عبيدي".

وأضاف "رغم أن من المستحيل تحديد ما إذا كان (تجنبها) سيمنع الهجوم المدمر يوم 22 مايو، فقد خلصنا إلى أنه نتيجة للإخفاقات ضاعت فرص محتملة لمنعه".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ديلى ميل: منفذ هجوم مانشستر اشترى المواد المستخدمة فى التفجير من أمازون

تيريزا ماى والأمير وليام يشاركان فى احياء الذكرى الأولى لضحايا هجوم مانشستر

بريطانيون يحيون الذكرى السنوية الأولى لضحايا هجوم مانشستر أرينا - صور

بريطانيا

هجمات مانشستر

نواب بريطانيون

لندن

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة