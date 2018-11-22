ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

انتقل اللواء على صالح نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال وأحمد شاكر رئيس مجلس مدينة طما والعميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما والرائد أحمد عبدالرءوف رئيس مباحث المركز وأحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمة إلى مكان بلاغ انهيار أحد حوائط منزل صادر له قرار إزالة من إدارة المنشات الايلة للسقوط بقصد الإحلال والتجديد.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طما يفيد بحدوث انهيار جزئى لحائط خاص بمنزل صادر له قرار إزالة من مجلس المدينة .

وعلى الفور تم تحريك كافة القوات من الأجهزة الأمنية وتم فرض طوقا أمنيا بالمكان وأنتقل رئيس مجلس مدينة طما وأوضح فى تصريح خاص لليوم السابع أن المبنى ملك المواطن محمود محمد مهنى وصادر له قرار إزالة رقم 22 لسنة 2017 من لجنة المنشات الآيلة للسقوط وأثناء قيام المواطن بعملية تنفيذ قرار الإزالة حدث انهيار لأحد الحوائط المجاورة لسور المدرسة الأمر الذى أدى حدوث ميل فى السور كون السور مشيد من الصاح.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أنه تم استدعاء صاحب المنزل وتكليفه بإزالة الأنقاض بجوار السور وإعادة الوضع كما كان عليه من قبل على نفقته الخاصة وإصلاح كافة التلفيات التى حدثت .

وأكد رئيس المدينة أن العملية التعليمة تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر مطلقا ولا يوجد أى إصابات بالتلاميذ نظرا لأنه الحادث وقع قبل وصول الطلاب وبدء اليوم الدراسى وجميع الحصص الدراسية منتظمة طبقا لما هو مخطط لها.

ومن جانبها فرضت بالأجهزة الأمنية برئاسة اللواء على صالح نائب المدير للقطاع والعميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما كوردونا أمنيا بالمنطقة وتتم متابعة تنفيذا التكليفات فى هذا الشأن وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.