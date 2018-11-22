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نقابة البيطريين توفر وسائل نقل لأعضائها بالمحافظات للمشاركة بـ"العمومية الطارئة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:00 ص
نقابة البيطريين توفر وسائل نقل لأعضائها بالمحافظات للمشاركة بـ"العمومية الطارئة" نقابة البيطريين - ارشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن عددا من النقابات الفرعية بالمحافظات، توفر وسائل لانتقال الأعضاء من محافظاتهم للقاهرة، وذلك للمشاركة بفعاليات الجمعية العمومية الطارئة، والمقرر لها ظهر غدا الجمعة، لبحث مشاكل الطب البيطرى والأطباء البيطريين.

وأكد على ضرورة مشاركة أعداد كبيرة من أعضاء النقابة، للتأكيد على دعم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فى موقفها للدفاع عن حقوقهم فى التوظيف، وسد العجز فى الأعداد بالمحافظات، موضحا أنه من المقرر أن تناقش العمومية مطالب نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012.

 


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نقابة البيطريين

عمومية البيطريين

الطب البيطرى




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