نشاط فى حركة البضائع والسفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد اليوم الخميس ،زيادة في حركة البضائع والسلع الاستراتيجية والشاحنات والسفن حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 124 سفينة ، وتراكي على الأرصفة 34 سفينة يجري تفريغهم منهم السفينتان كانشاتا ، و وادي الكرنك محملتان بشحنة قمح تزن 111 ألف طن قادمتين من روسيا ، كما يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 137 ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا على متن السفن نورديك ، و ساج سيمفوني ، و سمر سكاي ، ويجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 53 ألف طن قادمة من هونج كونج علي متن السفينة هاني ايسلاند.

وبلغ عدد السفن التي يجري تفريغها عبر المخطاف الداخلي 7 سفن منها 4 سفن قادمة من سنغافورة ، وتوجو وعلي متنهم 171 ألف طن متري خشب ، بالإضافة إلى 53 ألف طن فحم قادمة من مارشال ، وشحنة ذرة تزن 37 ألف قادمة من روسيا ، وشحنة طفلة تزن 5 آلاف طن قادمة من إنجلترا.

واضاف الغندور أن حركة القطارات أيضاً شهدت نشاطا حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطاران متجهان الي اسيوط ، وطنطا محملان بشحنة قمح تزن ثلاثة آلاف طن ، وخرج من ميناء الدخيلة قطاران محملان بشحنة فحم تزن ثلاثة آلاف طن متجهين الي التبين ، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألف طن منهم 420 ألف طن قمح ، كما تم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الإدارات المعنية لتقديم كافة المساعدات للسفن والشاحنات لتسهيل الحركة بالميناء وتسريع عمليات الشحن والتفريغ ورفع معدلات الأداء.