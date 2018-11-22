ميناء غرب بورسعيد يستقبل 7790 طن رخام

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي بضائع عامة وهما السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3440 طن رخام.

كما استقبل الميناء السفينة ARROW.S القادمة من تركيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 4350 طن رخام.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفة.