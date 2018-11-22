ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد الباري

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفينة بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة ، بالإضافة إلى 9 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 920 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50817 طن من البضائع العامة منها عدد 114 سيارة نقل محملة بـ 6480 طن قمح كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب حيث وصل فى الساعه 1300 من مساء أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1361 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2000 من مساء أمس و وصل في الساعة 0430 من صباح اليوم القطار رقم 2435 و قام بتحميل 1188 طن من القمح و غادر في تمام الساعة 0800 من صباح اليوم و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151456 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40354 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9906 طن يوريا و 14800 طن ملح و 3200 طن كاولينا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 283 حاوية مكافئة وحركة الوارد 381 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16938 طن ذرة و 2899 طن سكر و 23500 طن قمح و 12615 طن حديد و 2137 طن أنابيب .