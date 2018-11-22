موجز أخبار 1 ظهرا.. مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالعريش

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تمكن قطاع الأمن الوطنى من قتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة فى العريش، حيث استهدفتهم قوات الأمن وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم... وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

تمكن قطاع الأمن الوطنى من قتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة فى العريش، حيث استهدفتهم قوات الأمن وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم.

الخارجية تتابع الحالة الصحية للمصابين في حادث سير بالكويت

في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين المقيمين في الخارج، صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع حادث السير الذي راح ضحيته مواطن مصري وأصيب 11 شخصا أخرين في الكويت يوم 19 الجاري، فقد تم تكليف القنصلية المصرية في الكويت بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان المواطن حازم حمزة عبد الله أبو زيد، حيث وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة فجر يوم 21 الجاري.

طارق شوقى: مليار جنيه لصرف وجبات التغذية المدرسية لـ 11.5 مليون تلميذ

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه تم تخصيص مليار جنيه لتقديم وجبات التغذية المدرسية لما يقرب 11.5 مليون تلميذ لافتا إلى أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، تبلغ 2.5 مليون فرد سنويا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس الوزراء: الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أى ممارسات فساد فى ملف الدعم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة خلال مشاركته فى مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج".بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر غدا الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة فى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، فى الأسرة بدلا من 3 أطفال بدءا من شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة بدلا، ويتم حاليا دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العينى وسيتم إعلانها العام القادم، مطالبا تكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة من أجل الحد من الزيادة السكانية ﻭأنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن عدد الزيادة السكانية يبلغ سنويا 2.5 مليون.

"هيئة الاستعلامات": تقرير العفو الدولية حول تعذيب الأطفال فى مصر لم يستند لدلائل

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه البيان الذى أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الجارى، والذى نقلت فيه إدعاءات بتعرض عدد من الأطفال فى مصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الإنفرادى، غير دقيق معلوماتيا ولا يستند إلى دلائل ملموسة، حيث أشار البيان إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان، لذلك سيقتصر رد الهيئة على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين:

وزير خارجية التشيك: حريصون على تعميق علاقاتنا مع مصر

أكد توماس بتريك وزير خارجية التشيك أهمية دور مصر فى استقرار والتطور السياسى والاجتماعى فى المنطقة موضحا أن بلاده ترتبط بعلاقات تعاون مع مصر فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، فضلا عن أنها تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للتشيك فى منطقة الشرق الأوسط ، ومقصدا سياحيا محببا للسائحين التشيك.

وزيرة التضامن: 88% من مستفيدى تكافل وكرامة سيدات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، الاجتماعى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه بمناطق ( كفر طهرمس ـ فيصل ومتفرعاته ـ الهرم ومتفرعاته ـ منشية البكارى ـ المريوطية ـ المنصورية ) لمدة 6 ساعات ، ابتداءً من الساعة 12 مساء غد الجمعة، حتى الساعة 6 صباح يوم السبت، نظرا لتنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بنادى الرماية أحد مصادر المياه المغذية لمناطق فيصل والهرم .

نجل "توفيق الدقن" يحرر محضرا لصاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع

قبل حلول ذكرى وفاة ملك الافيهات بالسينما المصرية الفنان توفيق الدقن.. استيقظ نجله المستشار ماضى الدقن المحامى بالنقض والإدارية العليا على محاولة من صاحب العقار رقم 6 ميدان مستشفى القوات الجوية بالعباسية ويدعى م. ع "يحمل الجنسية الأمريكية" اتهمه بالاستعانة بونش لإخراج سيارة الفنان الراحل من الجراج وإلقائها على قارعة الطريق.