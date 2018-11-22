مواطنة: خلصت تحاليل فيروس سي ومصرفتش العلاج.. ووزيرة الصحة: أنا جاية عشانكم

القليوبية إبراهيم سالم

شكت إحدى السيدات المسنات بمدينة قليوب، من تأخر صرف العلاج الخاص بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة"، موضحة أنها انتهت من إجراء التحاليل التى طلبها الأطباء بالمبادرة من 11 أكتوبر الماضي، وتم تحديد موعد لها لاستلام العلاج لكن حتى الآن لم يتم صرف العلاج الخاص لها.

وعلى الفور وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير مستشفى حميات قليوب بسرعة صرف العلاج الخاص بالمرضي الذين حصلوا على قرارات للعلاج، مطالبة بتوضيح سريع بشأن التأخر في صرف العلاج للمرضي.

ووجهت الوزيرة حديثها لإحدى المسنات: "أنا جاية علشانكم، ومش همشي إلا لما يتم حل المشكلة".

وطالبت الوزيرة بتقرير فورى عن كميات العلاج التى تم صرفها، إلى جانب الكميات وعدد الحالات التى يتم استقبالها يوميا وصرف العلاج لها، لسرعة الانتهاء من كل الأعداد التى يحق لها صرف العلاج ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استقبل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفقد مجموعة من الوحدات الصحية بقرى مراكز القليوبية منها الوحدة الصحية بكفر الجمال، ومركز تدريب سنديون، والوحدة الصحية بسنديون، ومستشفي حميات قليوب، ومتابعة سير العمل بالوحدات والتأكد من توافر الخدمات التى أعلنتها الوزارة لمرتادي تلك الوحدات، برفقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية.

وتضمنت جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مراكز صحة الأسرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة