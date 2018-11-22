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ممثل البنك الدولى يهنئ الحكومة بوصول مستفيدى تكافل وكرامة لـ9.5 مليون

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:11 م
ممثل البنك الدولى يهنئ الحكومة بوصول مستفيدى تكافل وكرامة لـ9.5 مليون غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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هنأ ميخائيل روتكوفسكى رئيس مجموعة البنك الدولى للحماية الاجتماعية والتشغيل الحكومة المصرية وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة لافتا فى كلمه مسجلة له تم إذاعتها من خلال فيديو إلى أن البرنامج نجح فى الوصول للاسر الفقيرة والاولى بالرعاية حيث استطاع البرنامج فى صرف مساعدات نقدية لـ9.5 مليون فرد.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمه له مسجلة فى فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة: "من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحى وزير التموين وجيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.


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