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مقتل 3 فى هجوم بقنبلة على مخبأ لمتشددين بباكستان

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:31 م
مقتل 3 فى هجوم بقنبلة على مخبأ لمتشددين بباكستان قوات باكستانية
رويترز
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قال مسؤول أمنى ومصدر من المتشددين إن قنبلة استهدفت متشددى شبكة حقاني في مخبأهم في مناطق قبلية باكستانية متاخمة لأفغانستان مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس بينهم متشددان. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشبكة حقاني معروفة بهجماتها الدموية على منشآت الحكومة والقوات الأجنبية في أفغانستان ووجودها في باكستان مصدر خلاف كبير بين واشنطن وإسلام اباد.

وتتهم الولايات المتحدة وأفغانستان باكستان بتوفير ملاذ آمن لكبار قادة شبكة حقاني وتقولان إن الجماعة تتحرك بحرية على الجانب الباكستاني من الحدود مترامية الأطراف وهي اتهامات نفتها باكستان مرارا.

وقال مصدر من شبكة حقاني لرويترز بشأن الهجوم الذي وقع قرب الحدود في منطقة وزيرستان الجنوبية بباكستان إن الهجوم استهدف مكتب قيادي بالشبكة.

وقال "في الوقت الراهن لا نستطيع القول من المسؤول عن الهجوم الذي ألحق أضرارا بمكتبنا". وعندما سُئل عما يعنيه بالمكتب قال المصدر إنه مكان اجتماع لأعضاء الشبكة ومسلحين آخرين. وأضاف أن أحد المصابين هو القيادي جمشيد خان.

وذكر مصدر أمني باكستاني في المنطقة أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم متشددان من حقاني بينما أصيب 11.

 

 

 

 

 


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