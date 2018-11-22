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مقتل 100 جندى نيجيرى فى هجمات نفذها مسلحون

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:42 م
مقتل 100 جندى نيجيرى فى هجمات نفذها مسلحون العنف فى نجيريا - أرشيفية
(رويترز)
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قالت خمسة مصادر أمنية طلبت عدم ذكر أسمائها إن هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل نحو 100 جندى فى شمال شرق نيجيريا فى الأيام القليلة الماضية.

وعلق مجلس الشيوخ النيجيرى اليوم الخميس جلسته حدادا على من قال إنهم 44 جنديا قتلوا بعد هجوم فى ميتيلى بولاية بورنو شمال شرق البلاد يوم الأحد.

وقال أربعة من المصادر الأمنية إن نحو مئة قتلوا فى هذا الهجوم منفردا إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية، وقال المصدر الأمنى الخامس إن 96 قتلوا فى شمال شرق البلاد فى الأيام الماضية أغلبهم فى هجوم ميتيلى لكن هجمات أخرى أيضا شهدت سقوط قتلى.

 

 


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بوكو حرام

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