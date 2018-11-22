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مسعود بارزانى فى بغداد بعد قطيعة الاستفتاء

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:29 م
مسعود بارزانى فى بغداد بعد قطيعة الاستفتاء مسعود بارزانى
أ ف ب
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التقى زعيم الحزب الديموقراطى الكردستانى مسعود بارزانى فى بغداد الخميس رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، فى أول زيارة للزعيم الكردى إلى العاصمة منذ سنتين وبعد قطيعة طويلة فى أعقاب الاستفتاء حول الاستقلال.

وينظر إلى هذه الزيارة على أنها خطوة جديدة فى تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، بعدما شهدت تدهورا فى أعقاب إجراء الإقليم الذى يتمتع بحكم ذاتى استفتاء على الاستقلال فى سبتمبر 2017.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بعد ظهر الخميس عن الاجتماع بين الرجلين، ناشرا صورة تظهر عبد المهدى وإلى جانبه بارزانى مرتديا بدلة رسمية بدلا من زيه الكردى التقليدى المعتاد.

وبحسب مصادر كردية، من المتوقع أن يلتقى بارزانى مسؤولين عراقيين آخرين، من بينهم الزعيم الشيعى البارز مقتدى الصدر.

 

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