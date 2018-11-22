"مرور القليوبية" يضبط عاطل يفرض "اتاوات" بمواقف بنها

القت مباحث المرور بالقليوبية القبض على عاطل لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدى السيارات بمواقف بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط " أحمد ع ع - 38 سنة " ، عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في عدد 2 قضية ( مخدرات ).. المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 21621 لسنة 215م جنح مركز بنها – سلاح أبيض ، بالحبس 6 اشهر وكفالة 1000 جنيه، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة على قائدى السيارات بموقف الرملة - بنها، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي 50 جنيه من متحصلات بمواجهتة أعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28347 لسنة 2017م جنح مركز بنها، وجاري العرض على النيابة العامة.