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"مرور القليوبية" يضبط عاطل يفرض "اتاوات" بمواقف بنها

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:30 م
"مرور القليوبية" يضبط عاطل يفرض "اتاوات" بمواقف بنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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القت مباحث المرور بالقليوبية القبض على عاطل لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدى السيارات بمواقف بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط  "  أحمد ع  ع -  38  سنة " ، عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في عدد 2 قضية ( مخدرات ).. المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 21621 لسنة 215م جنح مركز بنها – سلاح أبيض ، بالحبس 6 اشهر وكفالة 1000 جنيه، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة على قائدى السيارات بموقف الرملة -  بنها، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي 50 جنيه من متحصلات بمواجهتة أعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28347 لسنة 2017م جنح مركز بنها، وجاري العرض على النيابة العامة. 
 
 
 
 

 

 


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