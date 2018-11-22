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مد العمل بمعرض الكتاب بجامعة الأزهر أسبوعا بناء على رغبات الطلاب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:33 م
مد العمل بمعرض الكتاب بجامعة الأزهر أسبوعا بناء على رغبات الطلاب الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب- لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موافقته على مد العمل بمعرض الكتاب بجامعة الأزهر بمقره الكائن بالمكتبة المركزية بمدينة نصر، لمدة أسبوع آخر بناء على رغبات الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة ينتهي الخميس القادم الموافق 29 نوفمبر الحالى.


وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن المعرض يأتي في إطار حرص رئيس الجامعة بتنمية الجوانب الشخصية والثقافية والاجتماعية لدى منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات.

وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على السعى الدائم إلى التميز والإبداع في حياتهم الأكاديمية، مشيرا إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتا إلى أن المعرض تم افتتاحه الاثنين قبل الماضي.

كما أوضح أن عدد عناوين الكتب المشاركة في المعرض وصلت إلى ما يقرب من 6000 عنوان ضمت مختلف المجالات الثقافية والعلمية والتاريخية وغير ذلك من المجالات الأخرى، إضافة إلى كتب  باللغات الأجنبية، وكتب مكتبة الأسرة وناشرين مختلفين.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يتمتع بتخفيضات كبيره تصل إلى حوالى 50 % على معظم كتب المعرض.

 

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