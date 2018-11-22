مدير تطوير العشوائيات يتفقد مشروع تطوير منطقة عين أم الزير بمدينة الخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوئيات مشروع تطوير منطقة عين أم الزير بمدينة الخارجة .

واكد المحافظ بأن منطقة عين أم زير تم إدراجها ضمن المناطق العشوائية التي يتم تطويرها وهى إحدى المناطق المحصورة ضمن المناطق غير المخططة وتعانى من تدهور حالة المرافق، وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا وتخدم عدد سكان نحو 2000 نسمة بمقدارعدد 320 مبنى.

ومن جانبة أشار صديق بأن تكلفة المشروع بلغت 7.4 ملايين جنيه شملت إزالة المنازل المتهالكة والصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطرا على المواطنين وترميم واجهات المنازل التي تتطلب الترميم بالإتفاق مع الأهالي، مؤكدا بأن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية.