محميات البحر الأحمر: وقف ترخيص لانش يلقى الأطعمة للقروش 3 شهور

أعلنت أدارة محميات البحر الأحمر، وقف ترخيص المركب السياحى ملقى الأطعمة "فراخ"، لأسماك القرش، بمنطقة أبو الكيزان، والذى يعد مخالفة بيئية جسيمة.

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، إن فى ضوء أحكام القانون، وقرارات وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، بحظر صيد وتغذية أسماك القرش وبعد موافقة المحافظ تقرر وقف المركب بعد عودته من رحلته البحرية غداً الجمعة، لمدة ثلاث شهور، ووقف ترخصيه الملاحى خلال تلك الفترة وتغريمه مبلغ مالى 50 الف جنية.

كما تم إخطار غرفة الغوص والأنشطة البحرية لسحب وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة لمرشدى الغوص خلال الرحلة، كذلك تحرير محضر مخالفة بيئية ضد ريس المركب والشركة المالكة له بقسم شرطة مرسى علم لمخالفتهم لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وناشدت محميات البحر الأحمر، فى بيانها، من جميع ممارسى رياضة الغوص والأنشطة البحرية، الالتزام بتعليماتها تجنبا للمساءلة القانونية.