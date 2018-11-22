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محكمة تركية تقضى بسجن 10 أشخاص لضلوعهم فى تفجير بعام 2016

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:05 ص
محكمة تركية تقضى بسجن 10 أشخاص لضلوعهم فى تفجير بعام 2016 الشرطة التركية - أرشيفية
أ ش أ
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قضت محكمة فى تركيا أمس الأربعاء بسجن عشرة أشخاص لتورطهم فى التفجير الذى تم بسيارة فى العاصمة أنقرة عام 2016 وأسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 344 آخرين.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية نقلا عن وسائل إعلام رسمية أن المحكمة اتهمت المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستانى المصنف جماعة إرهابية فى تركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، وضمت المحاكمة 55 متهما تم محاكمة 8 منهم فقط حضوريا.

وأوضحت الشبكة أن أحد المتهمين تلقى 37 حكما بالسجن المشدد مدى الحياة لقتله 36 شخصا وإضراره بوحدة البلاد، فيما حصل متهم آخر على حكم بالسجن لمدة 275ر10 سنة للشروع فى قتل 342 شخصا ونقل المتفجرات.
كما تلقى متهمان آخران أحكاما مشددة بالسجن مدى الحياة لنقل المتفجرات والإضرار بوحدة البلاد وتلقى ستة متهمين آخرين أحكاما بالسجن فيما تم تبرئة سبعة متهمين، وكان تنظيم صقور حرية كردستان المنشق عن حزب العمال الكردستانى أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

يشار إلى أن الهجوم كان الثانى الذى يضرب العاصمة خلال شهر واحد ضمن سلسلة هجمات بأنحاء البلاد بدأت فى منتصف عام 2015.


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