محافظ مطروح يتفقد ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية بالكيلو 4.. صور

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الخميس، منطقة الوديان ومخرات السيول بها، بالظهير الصحراوى لمنطقة الكيلو 4 السكنية، فى مدينة مرسى مطروح، وتابع أعمال ترميم السدود التى تأثرت بسبب السيول والأمطار الغزيرة، التى شهدتها المحافظة الأسبوع الماضى.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إقامة السدود لتحويل مسارات مخرات السيول بعيداُ عن اتجاه المنطقة السكنية، مع تدبير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية والمعدات لسرعة إقامة السدود، وفقاً للمعايير الهندسية والبيئية قبل سقوط أمطار جديدة، وتوجيهها لمجرى الوديان الطبيعية، مع دراسة مقترح عمل بئر كبير لتخزين مياه الأمطار بالمنطقة وزيادة عدد الآبار التى تنشئها وزارة الموارد المائية والرى، لتكون حلول جذرية وليست وقتية لإنهاء المشكلة وحماية المنطقة السكنية.

وكلف محافظ مطروح، جميع الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات والإمكانيات اللازمة من لوادر وعربات وقوى بشرية لسرعة ردم وتعلية السدود وتكسيتها وتوفير الاعتماد المالى اللازم.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء سدود بوادى إسماعيل ووادى تويويع، التى جرفت مياه الأمطار أجزاء منها الأسبوع الماضى، مما أدى إلى تحويل مسار مجرى المياه إلى المنطقة السكنية وتضرر عدد من منازل الأهالى.



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (7)



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (6)



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (5)



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (4)



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (3)



محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية (2)