محافظ بنى سويف يلتقى الطالبة رحمة بعد تعافيها للاطمئنان على صحتها

التقى المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، فى مكتبه، بالطفلة رحمة طه فتحى، البالغة من العمر 6 سنوات، والطالبة بالصف الأول الابتدائى، حيث اطمأن المحافظ على الوضع الصحى الحالى للطفلة بعد تعافيها وتماثلها للشفاء بعد إصابتها بكسور ونزيف على المخ نتيجة التدافع أثناء خروجها من مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات بمركز ناصر مطلع نوفمبر الجارى بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وخلال لقائه بأسرتها داعب المحافظ التلميذة، مطالبا إياها بسرعة التعافى للعودة سريعا لاستئناف دراستها لتتمكن من استدراك ما فاتها خلال فترة العلاج لتكون من المتفوقين علميا، خاصة وأن الفصل الدراسى الأول عل أوشك على الانتهاء، حيث سلم المحافظ مساعدة مالية لوالد التلميذة مراعاة للظروف التى تعرضت لها الأسرة.

من جانبها أعربت والدة التلميذة عن تقديرهم للفتة الطيبة التى قام بها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر وحرصه على الاطمئنان على ابنتها ووقوفه بجانبها وزيارة ابنتها فى المستشفى أثناء إجراء العملية، فضلا عن حرصه على لقائهم بمكتبه لتقديم الشكر له بناء على أمنية ابنتها.

كان المحافظ قد سبق وأن زار مستشفى بنى سويف النموذجى فى الخامس من نوفمبر الجارى لمتابعة تطورات حالة التلميذة والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للتلميذة، حيث وجه المحافظ "حينها "بصرف مساعدة عاجلة لأسرة التلميذة مراعاة للظروف التى تعرضت لها، بجانب تكليفاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.