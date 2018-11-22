video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يلتقى الطالبة رحمة بعد تعافيها للاطمئنان على صحتها

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:14 م
محافظ بنى سويف يلتقى الطالبة رحمة بعد تعافيها للاطمئنان على صحتها محافظ بني سويف يلتقى الطفلة رحمة بعد تعافيها ويطمئن على حالتها الصحية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

التقى المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، فى مكتبه، بالطفلة رحمة طه فتحى، البالغة من العمر 6 سنوات، والطالبة بالصف الأول الابتدائى، حيث اطمأن المحافظ على الوضع الصحى الحالى للطفلة بعد تعافيها وتماثلها للشفاء بعد إصابتها بكسور ونزيف على المخ نتيجة التدافع أثناء خروجها من مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات بمركز ناصر مطلع نوفمبر الجارى بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وخلال لقائه بأسرتها داعب المحافظ التلميذة، مطالبا إياها بسرعة التعافى للعودة سريعا لاستئناف دراستها لتتمكن من استدراك ما فاتها خلال فترة العلاج لتكون من المتفوقين علميا، خاصة وأن الفصل الدراسى الأول عل أوشك على الانتهاء، حيث سلم المحافظ مساعدة مالية لوالد التلميذة مراعاة للظروف التى تعرضت لها الأسرة.

من جانبها أعربت والدة التلميذة عن تقديرهم للفتة الطيبة التى قام بها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر وحرصه على الاطمئنان على ابنتها ووقوفه بجانبها وزيارة ابنتها فى المستشفى أثناء إجراء العملية، فضلا عن حرصه على لقائهم بمكتبه لتقديم الشكر له بناء على أمنية ابنتها.

كان المحافظ قد سبق وأن زار مستشفى بنى سويف النموذجى فى الخامس من نوفمبر الجارى لمتابعة تطورات حالة التلميذة والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للتلميذة، حيث وجه المحافظ "حينها "بصرف مساعدة عاجلة لأسرة التلميذة مراعاة للظروف التى تعرضت لها، بجانب تكليفاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: رفع 26 ألف طن قمامة وإزالة 230 إعلان مخالف وتطهير 27 ترعة

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعليم بنى سويف




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة