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محافظ الوادي الجديد يستقبل قافلة 1000 طفل الموفدة من القصر العيني

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:10 م
محافظ الوادي الجديد يستقبل قافلة 1000 طفل الموفدة من القصر العيني محافظ الوادي الجديد يستقبل القافلة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس يرافقه الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أعضاء القافلة الطبية القادمة من كلية الطب جامعة القاهرة والتي تضم 24 طبيب في جميع التخصصات الطبية للأطفال .

أكد المحافظ أن القوافل تستهدف الوصول بالخدمة الطبية لجميع مناطق المحافظة خاصة البعيدة منها والمحرومة وفي إطار خطة المحافظة لسد العجز والنقص في الكوادر الطبية.

كما وجه الزملوط، الجهاز التنفيذي بالمحافظة وقطاع الصحة بتقديم كافة التسهيلات للقافلة طوال فترة تواجدهم بالمحافظة كما قدم الشكر لجميع أعضاء القافلة مشيدا بدورهم في خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ، أن القافلة يتم تنظيمها لأهالي الداخلة للكشف وعلاج 1000 طفل وذلك بالتعاون مع مؤسسة وفاءًا لمصر وتضم جميع تخصصات الأطفال الطبية شاملة الرمد والفم والأسنان والمسالك والصدر وجراحات المخ والأعصاب والعظام والأنف والإذن والحنجرة وأمراض الدم والكبد والجهاز الهضمي والعصبية وذلك في إطار حملة علاج الـ1000 طفل.

 

 

 
 
 

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