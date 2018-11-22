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محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية بـ"الخارجة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:46 م
محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية بـ"الخارجة" اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوئيات العمارة السكنية للحالات الأولي بالرعاية بحي ميتالكو بمدينة الخارجة.
 
وأكد المحافظ بأن العمارة تشمل عدد 22 وحدة سكنية ومحلات تجارية بالدور الأرضي والوحدة تشمل علي عدد 3 غرف وصاله ومطبخ وحمام كاملة التشطيب وذلك بقيمة 5 مليون جنية بواقع 200 الف جنية للوحدة الواحدة .
 
وأوضح المحافظ بأن العمارة تم تخصيصها للسكان المستحقين من الأولي بالرعاية والذين يقيمون بمنطقة المنازل الخشبية التي سيتم ازالتها لوضع مخطط شامل لتطوير المنطقة .
 
وشدد المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للوقوف علي مدي الأستخدام الفعلي لتلك الوحدات والمحلات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالتأجير من البطن للغير أوإستخدام تلك الوحدات كمخازن أو عدم إستغلالها ومخالفه الغرض المخصص وبنود العقد المبرمة .
 
من جانبة أشار المهندس خالد صديق بأنه إنشاء هذة العمارة تم تنفيذها من صندوق تطوير العشوئيات كمرحلة اولي في مشروع تطوير منطقة حي ميتالكو ، مؤكدا بأن الوادي الجديد تعد من المحافظات الخالية من العشوئيات .
 
 

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