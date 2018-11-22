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محافظ القليوبية يتفقد طريق الجبل الأصفر وأعمال الرصف والإنارة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:48 م
محافظ القليوبية يتفقد طريق الجبل الأصفر وأعمال الرصف والإنارة جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز ومدينة الخانكة، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وغريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة،  للوقوف على جودة الخدمات المقدمة والالتقاء بالمواطنين والوقوف علي مدى نظافة الشوارع وسيولة الحركة المرورية وإزالة الاشغالات ورفع الأتربة وجرد الطرق العامة وعمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات ولمبات وأسلاك للأعمدة.

 

كما تفقد المحافظ، دهان الأعمدة باللون البرونزي ووضع بلاط الإنترلوك في الجزيرة الوسطى بين البلدورات الموجودة على منتصف الطريق بطول الجزيرة بحوالي 4000 متر، وذلك بطريق العقد 16 و19 بالجبل الأصفر والكويتية وطريق الخانكة السلام، حيث تم رفع حوالي 10000 طن أتربة ورتش وردم من أمام محطة الصرف الصحي، وكذا رفع 500 طن قمامة وجرد الطريق بالجليدر بمسافة حوالي 6000 متر، وكذا تم الانتهاء من عمل دهان لجميع أعمدة الإنارة الموجودة بمنتصف الطريق باللون البرونزي وعددها 170 عامود ووضع بلدورات على جانبي الطريق ودهانها باللون الأصفر والأسود لكل بلدورة  ودفع أعمال التطوير.

 

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد طريق مزرعة الجبل الأصفر والإشغالات الموجودة به، حيث كان قد تم ضبط 7 سيارات محملة بالرتش ومخلفات المباني وتم عمل محاضر لهمن كما أعطى المحافظ تعليمات مشددة بتسوية ورصف وتهذيب الطرق بأسرع وقت وإزالة جميع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء مرتكبيها وعدم السماح بتكرارها مرة أخرى وتطوير الطرق تطويرا شاملا.

 

ثم توجه المحافظ، لتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر والطرق المؤدية لها وكذلك بعض أعمال الرصف بالطرق وبلاط الانترلوك ودهان البلدورات الخاصة بالأرصفة والتي يجري العمل بها حاليا .

 

ثم توجه المحافظ إلى الوحدة المحلية بالقلج للاطمئنان على الخدمات المقدمة والمنفذة على أرض الواقع حيث أعطى المحافظ تعليماته بالإسراع في تنفيذ المهام المطلوبة للنظافة والتطوير مع مراعاة رد الشئ لأصله بجميع الطرق وإضفاء المظهر الحضاري على القرية وزرع الأشجار بالميادين لتجميلها .

 

كما أعطى المحافظ تعليماته إلى رئيس المدينة بعرض تقارير أولا  بأول لأعمال التطوير التي تتم بمركز ومدينة الخانكة، إلى جانب التوجيه بضرورة المتابعة الدورية لكافة الأعمال التي تجري لتطوير المدينة وعمل جولات يومية وحملات موسعة لإزالة جميع الإشغالات بها .

 


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