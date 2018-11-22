محافظ الشرقيه يتفقد منطقة الفدان في منيا القمح ويأمر برفع القمامة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منطقة الفدان بمدينة منيا القمح، حيث وجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع أكوام القمامة بالمنطقة أولاً بأول و نقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحد من انتشار الروائح الكريهة وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وزار مستشفى سنهوت التخصصي بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة سير العمل ، و تجول داخل المستشفى وتفقد وحدة الغسيل الكلوي مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بالوحدة و مراجعتها باستمرار مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في العمل و إحالة كافة وقائع الإهمال للنيابة العامة حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين.

كما شهدت زيارة محافظ الشرقية لمركز ومدينة منيا القمح متابعة سير عمل المخابز للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و التموينية وتقديم خبز جيد للمواطنين مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين و استمع لشكواهم على الطبيعة مؤكداً أن ملفات الصحة و النظافة و التعليم على قائمة أجندة العمل اليومي للمسئول لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم و بناء مجتمع سليم قادر على العمل و التنمية.