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محافظ الشرقيه يتفقد منطقة الفدان في منيا القمح ويأمر برفع القمامة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:09 م
محافظ الشرقيه يتفقد منطقة الفدان في منيا القمح ويأمر برفع القمامة خلال الجوله
الشرقية - إيمان مهنى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منطقة الفدان بمدينة منيا القمح، حيث وجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع أكوام القمامة بالمنطقة أولاً بأول و نقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحد من انتشار الروائح الكريهة وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
وزار مستشفى سنهوت التخصصي بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة سير العمل ، و تجول  داخل المستشفى وتفقد وحدة الغسيل الكلوي مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بالوحدة و مراجعتها باستمرار مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في العمل و إحالة كافة وقائع الإهمال للنيابة العامة حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين.
 
كما شهدت زيارة محافظ الشرقية لمركز ومدينة منيا القمح متابعة سير عمل المخابز للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و التموينية  وتقديم خبز جيد للمواطنين مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.
 
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين و استمع لشكواهم على الطبيعة مؤكداً أن ملفات الصحة و النظافة و التعليم على قائمة أجندة العمل اليومي للمسئول لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم و بناء مجتمع سليم قادر على العمل و التنمية.
 
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