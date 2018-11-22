محافظ الدقهلية يطالب النواب بالتعاون مع لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بضرورة المشاركة معه ومع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى وضع الحلول للمشكلات التى يعانى منها المواطنين وطرح الرؤى والأفكار التى تسهم فى ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوعيتهم بما يحاك لمصر وشعبها من مؤامرات داخلية وخارجية.

وطالب شاروبيم جميع النواب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر وتوعية المواطنين بما يتم فى مصر من إنجازات فاقت فى الفترة الأخيرة ما تم إنجازه على مدار أكثر من خمسين عاما مضت.

جاء ذلك خلال لقاء شاروبيم الأسبوعى مع نواب محافظة الدقهلية الذى يطرح فيه جميع المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى 21 مركز ومدينة وحى تضمها الدقهلية.