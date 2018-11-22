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محافظ الدقهلية يصر على خضوعه ومرافقيه للإجراءات الأمنية باحتفال المولد النبوى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:55 ص
محافظ الدقهلية يصر على خضوعه ومرافقيه للإجراءات الأمنية باحتفال المولد النبوى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف
الدقهلية - شريف الديب
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رفض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المرور إلى موقع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة مع ضيوف الاحتفال.

 

وأصر شاروبيم، على اتخاذ الإجراءات الأمنية معه ومع مرافقيه المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد .

 

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية التى تهدف إلى حماية أرواحنا جميعًا، قائلاً: "أبناء القوات المسلحة والشرطة يقدمون كل لحظة تضحيات ضخمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر وأبنائها، ويجب أن نقف جميعًا معهم ضد الإرهاب والإرهابيين". 

 

وشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء أمس الاحتفال السنوى بالمولد النبوى الشريف الذى أقامته مديرية أمن الدقهلية وحضره اللواء زكى صلاح مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء عماد عرفات مساعد الأمن العام لمنطقة شرق الدلتا والعميد تامر موافى وكيل الأمن الوطنى بالدقهلية، والعميد طارق هجرس مفتش الأمن العام بالدقهلية والعميد أحمد صلاح الدين المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية.

 

استهل الاحتفال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الذى أكد أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول تذكير البشرية، برسالته التى تحمل اسمى آيات التسامح وتعلى قيم الحق والعدل وتنشر السلام فى ربوع الدنيا.

 

وقدم وكيل وزارة الأوقاف الشكر للدكتور كمال شاروبيم واصفًا إياه بالقيادة الحكيمة التى تحرص على المشاركة فى كل المناسبات الدينية منذ توليه مسئوليته محافظًا للدقهلية، كما قدم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حمى مصر وحقق أمنها واستقرارها.


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