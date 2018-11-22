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محافظ الدقهلية يخاطب "التخطيط العمرانى" للانتهاء من الأحوزة العمرانية الشاملة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:12 م
محافظ الدقهلية يخاطب "التخطيط العمرانى" للانتهاء من الأحوزة العمرانية الشاملة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى للقرى والمراكز والمدن بالمحافظة، وذلك حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من تحديد الاحوزة العمرانية ويتم الإسراع فى تنفيذ هذه المخططات.

كما قرر شاروبيم إسناد مراجعة الارتفاعات المقررة فى مدينة جمصه وقرية شاوة مركز المنصورة لهيئة العمليات بالقوات المسلحة.

كذلك كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بإعلان قرار المحافظ بالموافقة على تعلية المبانى بالقرى بشرط أن يكون المبنى صالحا من الناحية الهندسية بالإضافة إلى وجوده داخل الحيز السكنى المعتمد وذلك للحد من الاعتداء على الأرض الزراعية بما يؤدى إلى نقص المساحات المزروعة وبالتالى إلى نقص شديد فى الإنتاج الزراعى بما يؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار المنتجات واللجوء إلى الاستيراد بعملات صعبة بما يؤدى إلى الضغط على الاقتصاد المصرى وارتفاع سعر العملات الأجنبية ويؤدى أيضاً إلى استمرار معاناة المواطنين واستمرار شكواهم من ارتفاع الأسعار.

 


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