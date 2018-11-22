محافظ الإسكندرية يلتقي مسئولى شبكة الاوروميد لتبادل الخبرات بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

التقي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع برنار ماسابو أمين عام شبكة الاوروميد بمدينة نيس، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بحضور السفير هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، وهاني التلباني نائب قنصل مصر بمرسيليا. وذلك خلال حضور المحافظ فاعليات مؤتمر " البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع"بمدينة مرسيليا بفرنسا.

فى البداية، أوضح ماسابو أن شبكة الاوروميد تهدف إلي إقامة مشروع لمراكز ابداع المدن الذكية بالإسكندرية. وهو مشروع للخدمات بالتعاون مع مدينة نيس علي أن يكون وفقا لتلبية احتياجات سكان الإسكندرية.

وأشار أن المشروع معتمد من الإتحاد من أجل المتوسط، وتم التواصل مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل للمشروع. وذلك في إطار التعاون بشكل عام مع مدن البحر المتوسط، وبشكل خاص مع مدن فاس وتونس والإسكندرية.

و من جانبه أكد المحافظ أن الإسكندرية تعمل فى كافة المجالات مثل النقل والمياه والبيئة ومعالجة مياه الصرف. وأضاف أن الإسكندرية وقعت على اتفاقية للمدن الذكية، مشيرا أن هذا المشروع هام للإسكندرية التي نرغب فى أن تكون منطقة ذكية.

و عقب مارسابو أن ما يتم فى المشروع هو توفير المعلومات المتاحة فى مكان المشروع و يمكن للجامعات أن تعمل فى هذه البيانات وتنمية مراكز الخدمات والشركات لتقديم خدمة افضل للسكان.

وخلال اللقاء استعرض ماسابو نبذة تعريفية عن شبكة الاوروميد وانها تضم مدن من شمال وجنوب البحر المتوسط وأوروبا ودول أخرى والشبكة مهتمه بالتعاون مع البحر المتوسط لتبادل الخبرات و الأفكار وتنمية أعمال التعاون. ويتم العمل فى مجالات مثل الطاقة و المياه. كما تقوم الشبكة ايضا بعمل تواصل فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية.