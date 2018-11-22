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محافظ الإسكندرية يرحب بفكرة تأسيس نادي للرحلات البحرية بالتعاون مع عمدة مرسيليا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:20 م
محافظ الإسكندرية يرحب بفكرة تأسيس نادي للرحلات البحرية بالتعاون مع عمدة مرسيليا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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التقي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع السيد توماس فاردال مدير إدارة السياحة بمرسيليا بحضور  جون رواتا نائب عمدة مرسيليا للعلاقات الدولية، و هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، و هاني التلباني نائب قنصل عام مصر بمرسيليا، وذلك لمناقشة اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 
وخلال اللقاء الذي جاء أثناء حضور المحافظ فاعليات مؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع" ؛ رحب المحافظ بفكرة تأسيس نادي للرحلات البحرية بالإسكندرية بالتعاون مع نظيره بمرسيليا ويكون بالتنسيق مع هيئة الميناء وشركات السياحة التي تعمل في هذا المجال وغيرها من الجهات المعنية. 
 
من جانبه، استعرض فاردال كيفية تحويل مرسيليا من مدينة غير جاذبة للسياح إلى مدينة جاذبة للسياح من خلال إقامة أحداث رياضية كبرى وإستضافة حدث "مارسيليا عاصمة للثقافة الأوروبية في 2013" . وذكر أن مرسيليا تطورت بفضل سياحة الرحلات البحرية وتأسيس نادي للرحلات البحرية بها.
 
هذا وقد بلغ عدد السائحين الذين يقوموا بزيارة مرسيليا إلى أكثر من مليون سائح سنويا، وأصبح الميناء بمرسيليا مؤهل لإستقبال السائحين من حيث العمق وتقديم الخدمات، وتم زيادة السعة الفندقية لإستيعاب هذا العدد الهائل من السائحين.
 
اخبار محافظات ، مصر ، الاسالتقي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع السيد توماس فاردال مدير إدارة السياحة بمرسيليا بحضور  جون رواتا نائب عمدة مرسيليا للعلاقات الدولية، و هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، و هاني التلباني نائب قنصل عام مصر بمرسيليا، وذلك لمناقشة اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبيالتقي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع السيد توماس فاردال مدير إدارة السياحة بمرسيليا بحضور  جون رواتا نائب عمدة مرسيليا للعلاقات الدولية، و هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، و هاني التلباني نائب قنصل عام مصر بمرسيليا، وذلك لمناقشة اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

 


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