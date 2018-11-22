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محافظ الإسكندرية: حريصون علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:47 م
محافظ الإسكندرية: حريصون علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم اللقاء الجماهيري الثالث للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلى الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين وتوجيه المسئولين لحلها ووضع آلية قانونية محددة للتعامل معها، وذلك بحضور  أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وجميع الجهات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.
 
وفِي بداية اللقاء هنأ المحافظ المواطنين بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، عقب ذلك استمع المحافظ إلي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم مشكلاته التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها واستعراض الإجراءات المتخذة في كل مشكلة لحلها وفقا للقواعد القانونية. 
 
وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها خلال اللقاء الجماهيري موضوعات تختص بمديريات القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب ، والتموين  والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم  والشؤون الصحية والزراعة ، وكذا إدارة المواقف والمركز الذكي ، وشركات الكهرباء والمياه  ، فضلا عن مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.
 
وأكد قنصوة علي المداومة في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين والاستماع إلي شكواهم ومشاكلهم بشكل دوري، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين ، وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وايجاد حلول فوريه لها، إذ تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.
 
على الصعيد ذاته كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية بفحص شكاوي المواطنين المقدمة، مشددا علي سرعة البت فيها والتعامل معها بكل شفافية ومصداقية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحلها.

 


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