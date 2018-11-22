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محافظ الأقصر يستعرض فرص الإستثمار لوفد من المستثمرات العرب والأفارقة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:41 م
محافظ الأقصر يستعرض فرص الإستثمار لوفد من المستثمرات العرب والأفارقة جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى
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إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفداً من المستثمرين العرب والأفارقة والدول الأوروبية برئاسة الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر والمعرض العربى الإفريقى والتعاون الدولى..للاستثمار وبناء الإنسان" الذى تستضيفه محافظة الأقصر.

حضر اللقاء كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس هيثم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى.

استعرض المهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، فرص الاستثمار السياحى والزراعى والصناعى، موضحاً التسهيلات المقدمة للمستثمرين فى محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن فرص الاستثمار السياحى تشمل المنطقة الاستثمارية بالممشى السياحى الجديد بالأقصر، ومنطقة 324 فدان بالزينية، وحديقة كرنك بارك، وحديقة سوزان مبارك.

كما تشمل فرص الاستثمار الصناعى منطقة البغدادى الصناعية، ومنطقة أرمنت الصناعية، ومنطقة الحرفيين بالحبيل، والغابات الشجرية ، واقامة محطات شمسية بالمدامود بالطود، وذلك إلى جانب العديد من فرص الاستثمار الزراعى.

 


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