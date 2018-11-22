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الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:09 م
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محافظة الإسكندرية: 405964 مواطن ترددوا على مراكز مبادرة 100 مليون صحة فى أسبوع

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:14 م
محافظة الإسكندرية: 405964 مواطن ترددوا على مراكز مبادرة 100 مليون صحة فى أسبوع حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
الاسكندرية - جاكلين منير
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كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد 405964 مواطن ترددوا خلال التسعة أيام الماضية فى الفترة 13 حتى 21 نوفمبر الجارى على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير سارية، وذلك على مستوى المحافظة.

حيث بلغ عدد المترددين خلال التسعة أيام فى المنتزة 92719 مواطن، وعدد المترددين فى شرق 105687 مواطن، وعدد المترددين فى وسط 52682 مواطن، وعدد المترددين فى غرب 50995 مواطن، وعدد المترددين فى العجمى 33955 مواطن، وعدد المترددين فى الجمرك 20936 مواطن، وعدد المترددين فى العامرية 38410 مواطن، وعدد المترددين فى مركز ومدينة برج العرب 10580 مواطن.

من الجدير بالذكر؛ أنه يشارك فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" 400 نقطة ثابتة و18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض. والعمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

 


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