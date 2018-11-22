مؤتمر "الطيور المهاجرة" يعد باستضافة شباب الأطباء لتدريبهم بمراكز الخارج

كتبت أمل علام

عقد مؤتمر الطيور المهاجرة للأورام المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، جلسة خاصة لشباب الأطباء برئاسة الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى ومقرر عام المؤتمر، وبحضور الدكتور مصطفى السيد وعدد من علماء الأورام بالخارج، وأساتذة الأورام من الجامعات المصرية.

وألقت الدكتورة ابتسام سعد الدين، محاضرة خلال الجلسة عن أحدث طرق علاج أورام الثدى، والتى تحقق أعلى معدلات شفاء طبقا للمعدلات العالمية، موضحة أن هناك أدوية جديدة حصلت على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والأوروبية لعلاج السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى مع وجود مستقبلات لهرمون الأستروجين والبروجستيرون الموجبة.

وأشارت إلى أن العلاجات التقليدية القديمة تستخدم منذ أكثر من 40 عاما، ولا تعطى النتائج المرجوة منها فى هذه النوعية من الحالات، لذلك شهدت السنوات الأخيرة ظهور أجيال أخرى من العلاج الهرمونى الحديث الذى حقق معدلات أعلى بكثير من العلاج الهرمونى التقليدى.

ودعت شباب الأطباء لتقديم الأبحاث العلمية التى قاموا بإعدادها، وذلك لدعمهم وتشجيعهم على إتباع المنهج العلمى مستقبلا.

وأبدى العلماء المصريين فى الخارج استعدادهم لمساعدة شباب الأطباء واستضافتهم فى المراكز العلمية المتميزة فى الخارج ، لمنحهم الخبرة التى تمكنهم من علاج المرضى المصريين بكفاءة عالية بعد عودتهم إلى مصر.

وأشارت إلى أن المؤتمر منح جائزتين لأفضل بحثين لشباب الأطباء فازت بالجائزة الأولى الدكتورة هبة إبراهيم ، بقسم أمراض الدم بطب القاهرة،والدكتور سيزر من سيراليون وهو يعمل كطبيب متدرب بقسم الأورام والطب النووى بطب قصر العينى.

جدير بالذكر أن المؤتمر كانت قد افتتحته مساء أمس السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة .