video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر "الطيور المهاجرة" يعد باستضافة شباب الأطباء لتدريبهم بمراكز الخارج

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:00 م
مؤتمر "الطيور المهاجرة" يعد باستضافة شباب الأطباء لتدريبهم بمراكز الخارج دكتورة ابتسام سعد الدين مع وزيرة الهجرة والدكتورة نادية زخارى ولاعالم مصطفى السيد
كتبت أمل علام
إضافة تعليق
عقد مؤتمر الطيور المهاجرة للأورام المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، جلسة خاصة لشباب الأطباء برئاسة الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى ومقرر عام المؤتمر، وبحضور الدكتور مصطفى السيد وعدد من علماء الأورام بالخارج، وأساتذة الأورام من الجامعات المصرية.
 
وألقت الدكتورة ابتسام سعد الدين، محاضرة خلال الجلسة عن أحدث طرق علاج أورام الثدى، والتى تحقق أعلى معدلات شفاء طبقا للمعدلات العالمية، موضحة أن هناك أدوية جديدة حصلت على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والأوروبية لعلاج السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى مع وجود مستقبلات لهرمون الأستروجين والبروجستيرون الموجبة.
 
وأشارت إلى أن العلاجات التقليدية القديمة تستخدم منذ أكثر من 40 عاما، ولا تعطى النتائج المرجوة منها فى هذه النوعية من الحالات، لذلك شهدت السنوات الأخيرة ظهور أجيال أخرى من العلاج الهرمونى الحديث الذى حقق معدلات أعلى بكثير من العلاج الهرمونى التقليدى.
 
ودعت شباب الأطباء لتقديم الأبحاث العلمية التى قاموا بإعدادها، وذلك لدعمهم وتشجيعهم على إتباع المنهج العلمى مستقبلا.
 
وأبدى العلماء المصريين فى الخارج استعدادهم لمساعدة شباب الأطباء واستضافتهم فى المراكز العلمية المتميزة فى الخارج ، لمنحهم الخبرة التى تمكنهم من علاج المرضى المصريين بكفاءة عالية بعد عودتهم إلى مصر.
 
وأشارت إلى أن المؤتمر منح جائزتين لأفضل بحثين لشباب الأطباء فازت بالجائزة الأولى الدكتورة هبة إبراهيم ، بقسم أمراض الدم بطب القاهرة،والدكتور سيزر من سيراليون وهو يعمل كطبيب متدرب بقسم الأورام والطب النووى بطب قصر العينى.
 
جدير بالذكر أن المؤتمر كانت قد افتتحته مساء أمس السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة . 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الهجرة: انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" 17 ديسمبر بالغردقة

عضو بـ"نقابة الأطباء": كثرة الاعتداءات تتسبب فى ارتفاع هجرة الأعضاء للخارج

وزيرة الهجرة تلتقى نقيب الصيادلة لمتابعة إجراءات عودة جثمان الصيدلى إلى مصر غدا

مؤتمر الطيور المهاجرة

الاورام

علاج الاورام

العلاج لاهرمونى

علاجات السرطان

السرطان




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة