لص يعترف: تقمصت شخصية قارىء عداد لسرقة شقة فطلع "نقبى على شونة"

كتب محمود عبد الراضي

"قارىء عداد" وسيلة ابتكرها لص لسرقة سيدة تقيم بمفردها في شقة بأسيوط، بعدما حرضه زوج شقيقتها على سرقتها.

اللص تسلل للشقة وطرق الباب، وعندما سألته صاحبة الشقة عن هويته من خلف الباب، أكد لها أنه "قارىء" بشركة غاز، وما أن فتحت له الباب حتى ضربها على رأسها بآلة حادة ودخل الشقة.

المتهم قال في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق ـ كنت أحتاج للمال، ولدى تجاذب أطراف الحديث مع صديقي، أكد لي أن شقيقة زوجته تقيم بمفردها في شقة ولديها أموال، فتسللت للمكان بزعم أنني قارىء عداد.

وأضاف المتهم: "للأسف "طلع نقبي على شونة"، فلم أجد ما يستحق السرقة بعدما دخلت للشقة، وكاميرا المراقبة كشفت هويتي".

كان قسم شرطة أول أسيوط تلقى بلاغاً من المواطنة "منال.ص"، 41 سنة، ربة منزل، بأنها أنها أثناء تواجدها بالمنزل طرق شخص مجهول باب منزلها ،وأخبرها أنه قارئ بشركة الغاز وطلب منها قراءة العداد، وفور دخوله تعدى عليها بمقبض طبنجة، مما أدى إلى إصابتها بجرح سطحى بالرأس ، إعتقاداً منه بوجود مبالغ مالية بحوزتها وفتش الشقة فلم يعثر على أية مبالغ مالية وفر هارباً دون الإستيلاء على شىء.

وإتهمت السيدة شخصا يدعى "عاطف.ف" 32 سنة، عامل، ومقيم بأسيوط "زوج شقيقتها"بتحريض اللص على ارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة بمحيط محل الواقعة تبين تواجد المتهم برفقة اللص "محب.ك" بالطريق المؤدى إلى مكان الواقعة، فتم ضبط المتهمين وبحوزة الأخير "طبنجة محدثة صوت"، وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة بتحريض من الأول .