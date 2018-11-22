video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لص يعترف: تقمصت شخصية قارىء عداد لسرقة شقة فطلع "نقبى على شونة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:49 م
لص يعترف: تقمصت شخصية قارىء عداد لسرقة شقة فطلع "نقبى على شونة" المتهم
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

"قارىء عداد" وسيلة ابتكرها لص لسرقة سيدة تقيم بمفردها في شقة بأسيوط، بعدما حرضه زوج شقيقتها على سرقتها.

اللص تسلل للشقة وطرق الباب، وعندما سألته صاحبة الشقة عن هويته من خلف الباب، أكد لها أنه "قارىء" بشركة غاز، وما أن فتحت له الباب حتى ضربها على رأسها بآلة حادة ودخل الشقة.

المتهم قال في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق ـ كنت أحتاج للمال، ولدى تجاذب أطراف الحديث مع صديقي، أكد لي أن شقيقة زوجته تقيم بمفردها في شقة ولديها أموال، فتسللت للمكان بزعم أنني قارىء عداد.

وأضاف المتهم: "للأسف "طلع نقبي على شونة"، فلم أجد ما يستحق السرقة بعدما دخلت للشقة، وكاميرا المراقبة كشفت هويتي".

كان قسم شرطة أول أسيوط تلقى بلاغاً من المواطنة "منال.ص"، 41 سنة، ربة منزل،  بأنها أنها أثناء تواجدها بالمنزل طرق شخص مجهول باب منزلها ،وأخبرها أنه قارئ بشركة الغاز وطلب منها قراءة العداد، وفور دخوله تعدى عليها بمقبض طبنجة، مما أدى إلى إصابتها بجرح سطحى بالرأس ، إعتقاداً منه بوجود مبالغ مالية بحوزتها وفتش الشقة فلم يعثر على أية مبالغ مالية وفر هارباً دون الإستيلاء على شىء.

وإتهمت السيدة شخصا يدعى "عاطف.ف" 32 سنة، عامل، ومقيم بأسيوط "زوج شقيقتها"بتحريض اللص على ارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة بمحيط محل الواقعة تبين تواجد المتهم برفقة اللص "محب.ك" بالطريق المؤدى إلى مكان الواقعة، فتم ضبط المتهمين وبحوزة الأخير "طبنجة محدثة صوت"، وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة بتحريض من الأول .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط متهم تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

سرقة

الداخلية

قارىء عداد

اخبار الداخلية

جرائم السرقة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة